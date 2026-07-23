San Cristóbal de las Casas, Chis.- Una joven de 28 años de edad identificada como Yoana Magali Hernández Díaz, fue hallada sin vida a un lado de la carretera que enlaza Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate al ejido Ignacio López Rayón, de la misma jurisdicción, en la frontera con Guatemala.

Fuentes oficiales dieron a conocer, que por la tarde del jueves, hallaron el cuerpo de la joven con tres heridas provocadas por arma blanca en el cuello, espalda y tórax, al momento que encontraba tirada en un área de cultivo de maíz, en el ejido Ignacio López Rayón, a pocos metros del río Suchiate, que sirve de límites entre México y Guatemala.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal en espera de elementos de la Fiscalía de Distrito.

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En el sitio donde permanecía el cuerpo de Yoana Magali, de origen mexicano, había rastros de sangre fresca y mantenía una mochila de color negro en el hombro derecho.

Habitantes de la zona dijeron que la joven fue abordada por un hombre, que después de cometer el feminicidio huyó del lugar.

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La organización 50 +1 condenó este feminicidio y aseguró que con este son 25 los feminicidios que han ocurrido en lo que va del año en Chiapas. “Resulta especialmente preocupante que los femicidios ocurridos en lo que va del año se distingan por niveles cada vez más alarmantes de violencia”.

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Familiares y conocidos de la universitaria Beany Guadalupe Lozano García, de 18 años de edad, víctima de femicidio, convocaron a participar en una marcha para este sábado 25 de julio en Tapachula, para culminar con un mitin en la Fiscalía de Distrito, donde pedirán justicia para la joven.

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Los familiares de Beany Guadalupe, pidieron acudir el sábado a las 09:00 horas en la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde estudiaba, para de ahí partir a la sede de la Fiscalía de Distrito

Beany Guadalupe recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza de parte de su novio José Manuel Rubo Santini, por el que se ofrece una recompensa de 500 mil pesos, cuando se encontraba en una camioneta a la altura del cantón Omaha, del municipio de Tuxtla Chico, en los límites de la frontera con Guatemala.

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El disparo de arma de fuego que recibió Beany, ingresó en la parte inferior de la oreja izquierda, con salida en el temporal derecho, pero el presunto feminicida huyó del lugar en ese momento, mientras que sus familiares hallaron a la universitaria hasta el siguiente día por la mañana cuando ya se encontraba en un hospital.

La joven falleció el 17 de abril como consecuencias de las graves lesiones que le causaron el disparo de arma de fuego.

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