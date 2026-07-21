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Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida al interior de una vivienda en la colonia Gertrudis Sánchez III Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, durante un cateo realizado por agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México derivado de una diligencia de búsqueda de personas.
El inmueble, ubicado en Norte 88, casi esquina con Albino Corzo, quedó asegurado con sellos de la fiscalía el cual establece que el delito que se indaga es la desaparición cometida por particulares.
Al ingresar al inmueble, las autoridades localizaron el cuerpo de la adulta mayor en la entrada de la vivienda.
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En el interior encontraron habitaciones completamente revueltas, muebles abiertos y pertenencias esparcidas, además de la ausencia de diversos objetos de valor.
Peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento del inmueble y trasladaron el cuerpo al Instituto de Servicios Periciales para determinar la causa y el tiempo de fallecimiento.
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La orden de cateo, emitida dentro de la carpeta judicial 012/2772/2026-OC, tenía como objetivo la búsqueda y localización una mujer adulta de 83 años.
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Según una ficha de búsqueda, dicha mujer desapareció en la alcaldía Gustavo A. Madero desde el 9 de marzo del 2026.
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vr/cr
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