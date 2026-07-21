Liga MX: Cruz Azul vs Puebla – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 se pone en marcha este martes 21 de julio con dos partidos.

Los dos encuentros que se disputan hoy fueron adelantados porque el Cruz Azul y el Toluca se enfrentarán el próximo sábado en el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Por tal motivo, sus duelos contra el Puebla y los Pumas de la segunda fecha fueron programados para este día.

Cabe resaltar que estos dos duelos serán los únicos de que se jugarán a media semana y los otros siete se realizarán con normalidad el siguiente fin de semana.

En el primer duelo de esta tarde-noche, la Máquina recibe a la Franja en el estadio Banorte.

Esto marcará el regreso del equipo celeste al Coloso de Santa Úrsula, luego de la incertidumbre que se generó por su salida debido a no haber llegado a un acuerdo con la administración.

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Sin embargo, la directiva del Cruz Azul llevó a buen puerto la negociación y ahi podrá disputar sus partidos como local en el Apertura 2026.

El encuentro entre capitalinos y poblanos promete ser atractivo porque ambos llegan tras haber sumado tres puntos en la jornada inaugural.

La Máquina derrotó (2-3) al Atlético San Luis en condición de visitante, con una impresionante remontada.

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Por su parte, la Franja venció (0-1) al FC Juárez también a domicilio y sumó su primer triunfo del naciente torneo.

Ahora, los dos buscarán llegar a seis puntos para seguir escalando posiciones en el inicio del Apertura 2026.

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Cabe mencionar que el Cruz Azul acumula cinco cinco partidos consecutivos sin perder con el Puebla, con saldo de cuatro triunfos y un empate.

La última vez que el club de la Noria perdió con el de la Angelópolis fue en el Apertura 2023, es decir, está por cumplirse tres años (noviembre) desde entonces.

El partido entre el conjunto de Joel Huiqui y el de Gerardo Espinoza comenzará en punto de las 19:00 horas y será transmitido, de manera exclusiva en nuestro país, a través de las pantallas de ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz Azul vs Puebla





QUÉ JUGADA DE LA MÁQUINAAAAA



EL PASE DE PARADELA, LA DEFINICIÓN DE EBERE PARA DARNOS LA VENTAJA 😮‍💨



VAMOOOOOOOOSSS 🚂 pic.twitter.com/Pt0V65OOqG — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 22, 2026

67' El partido está intenso pero mis Enfranjados no dejan de buscar el arco rival 🥅



¡Dale, Puebla! Que aquí está tu afición alentando y creyendo en cada uno de ustedes 🔵👊🏻#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/MIHmoMfYHk — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 22, 2026

67' Últimos cambios de La Máquina. pic.twitter.com/SFb5bc9P3M — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 22, 2026

58' Primeros cambios de la noche. pic.twitter.com/gFFdqTCtD2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 22, 2026

Primeras modificaciones para La Franja 🔵



Salen ⬅️: Alberto Herrera y Luifer Hernández.



Entran ➡️: Eduardo Mustre y Carlos Baltazar.#LaFranjaNosUne🎽 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 22, 2026

Ya se juega el 2T en el Estadio Banorte.



JUNTOS, POR EL TRIUNFO ESTA NOCHE 🚂 pic.twitter.com/a6djlBrvw0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 22, 2026

¡Gooooool!



Luka Romero empata el partido al 44' y el estadio Banorte explota.



Cruz Azul 1-1 Puebla



Edgar Enríquez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/vsTgex028V — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 22, 2026

¡Goooooooool!



Fernando Monarrez al 28' sorprende y marca el primero para La Franja.



Cruz Azul 0-1 Puebla pic.twitter.com/RREoEOw5Ag — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 22, 2026