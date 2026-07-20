El Apertura 2026 ya comenzó y la actividad del futbol mexicano se volvió a poner en marcha, luego de casi dos meses de pausa.

El pasado jueves 16 de julio, se puso en marcha la centésima décima sexta edición del torneo de la Primera División de nuestro balompié naiconal.

El Necaxa y el Atlante fueon los encargados de disputar el partido inaugural del nuevo semestre.

Luego de la victoria (2-1) de los Rayos sobre el los Potros de Hierro, el Tijuana venció (3-1) a los Tigres en casa.

En el segundo día de actividad de la Jornada 1, se jugaron tres encuentros que terminaron con victorias del Atlas, Cruz Azul y Puebla ante el Léon, Atlético San Luis y FC Juárez, respectivamente.

En el tercer y último día, el Pachuca, el Monterrey, el Toluca y el América sumaron sus primeros tres puntos en el torneo luego de derrotar a los Pumas, el Monterrey, el Toluca y el Querétaro, respectivamente.

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De esta manera, la tabla ya cuenta con varios movimientos interesantes después de que se disputaran los primeros nueve partidos del Apertura 2026.

Rápidamente, la Jornada 2 del naciente torneo se pondrá en marcha, por lo que no habrá mucho tiempo de diferencia entre la primera y la segunda.

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Debido a que el Cruz Azul y el Toluca se enfrentarán en el Campeón de Campeones de la Liga MX, el próximo sábado 25 de julio, sus partidos de la siguiente fecha fueron adelantados.

La Máquina jugará contra el Puebla y los Diablos Rojos ante los Pumas; ambos compromisos se realizarán este martes 21.

Por tal motivo, cada punto se vuelve importante en este inicio de torneo y ningún quiere rezagarse en la clasificación.

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De cara a la Jornada 2, la tabla de posiciones ya cuenta con algunas sorpresas; aunque, apenas es el comienzo de este certamen.

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¿Cómo marcha la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX luego de la Jornada 1?

Después de que se jugaran los nueve partidos de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, así marcha la clasificación.