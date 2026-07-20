Nueva Orleans. Fausto alcanzó este lunes categoría de huracán en el Pacífico oriental, lejos de la península de Baja California (México), y no supone ninguna amenaza para tierra firme, informaron meteorólogos.

Fausto se encontraba a unas 745 millas (1.200 km) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, explicaron.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, indicó que Fausto tenía vientos máximos sostenidos de 75 mph (120 km/h) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 mph (15 km/h).

Lee también Temporada de huracanes 2026 en México; ¿cuándo inicia y cuáles serán los nombres de las tormentas?

No había alertas ni avisos costeros en vigor, aunque el oleaje generado por la tormenta podría azotar la costa de Baja California y provocar condiciones de oleaje y corrientes de resaca que pongan en peligro la vida, señaló el centro.

Tormenta tropical Bertha amenaza Florida

Por otra parte, la tormenta tropical Bertha se formó la tarde del lunes en el Golfo de México al sur de la franja noroeste de Florida y se tiene previsto que siga fortaleciéndose a medida que se acerca a zonas costeras pobladas, con amenaza de fuertes lluvias, marejada ciclónica e intensos vientos, informaron los meteorólogos.

[Publicidad]

El vórtice de Bertha se ubicaba a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de Panama City, Florida, hacia las 8 de la noche del lunes. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de alrededor de 65 km/h (40 mph) y se anticipa que siga fortaleciéndose, según un aviso vespertino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés), con sede en Miami.

Hurricane #Fausto Advisory 9 (8 PM PDT, Mon Jul 20): Fausto Becomes a Hurricane. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 21, 2026

La tormenta de lento desplazamiento lento se ha estado desplazando de forma errática, pero se tiene previsto que se mantenga cerca de o a lo largo de la costa norte del golfo de México a principios de esta semana, provocando fuertes lluvias en las zonas costeras del norte de Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana mientras avanza hacia el oeste en dirección a Texas.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La tormenta tropical Arthur llevó el mes pasado fuertes lluvias al sureste de Estados Unidos.

[Publicidad]

Lee también ¿Cuándo inicia la temporada de huracanes en 2026?; esto se sabe

La tormenta se desplaza en dirección oeste-noroeste a unos 6 km/h (3 mph) hacia el borde norte del golfo, indicó el NHC.

Un aviso de tormenta tropical entró en vigor para una amplia zona que abarca desde el río Ochlockonee en Florida hasta el sureste de Louisiana, en los límites con los municipios de Jefferson y Plaquemines.

[Publicidad]

También se emitió un aviso de marejada ciclónica que va desde la desembocadura del río Mississippi hasta los límites entre Alabama y Florida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv