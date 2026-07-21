Luego de ser escenario de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas para el futbol de clubes. Este martes, el inmueble recibirá el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, en el que Cruz Azul se enfrentará a Puebla.

Tras semanas de incertidumbre sobre la sede que utilizaría durante el torneo, la escuadra celeste finalmente se presentará ante su afición en la capital del país con un objetivo claro: demostrar su fortaleza y comenzar la defensa de su título.

Lee también México escala al Top 10 del ranking FIFA gracias a su desempeño en la Copa del Mundo 2026

El conjunto dirigido por Joel Huiqui llega motivado después de debutar con una victoria de (3-2) sobre Atlético de San Luis, resultado que le permitió iniciar la campaña sumando sus primeros tres puntos.

Del otro lado estará Puebla, equipo que también tuvo un arranque positivo en el certamen al imponerse como visitante a FC Juárez, por lo que buscará mantener el impulso y dar la sorpresa ante el campeón vigente en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mexicano.

Lee también Leyenda alemana asegura que el Borussia Dortmund sigue de cerca a Gilberto Mora

[Publicidad]

El encuentro, adelantado debido al compromiso que Cruz Azul sostendrá el próximo fin de semana frente a Toluca en el Campeón de Campeones, se disputará a media semana y tendrá una particularidad que no pasará desapercibida para los aficionados: su transmisión será exclusiva por streaming.

HORARIO Y CANAL PARA VER EL JUEGO

Cruz Azul vs Puebla

Fecha: Martes 21 de julio

Hora: 19:00

Estadio: Banorte

Transmisión: ViX Premium



