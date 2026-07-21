Con la temporada de lluvias y los cambios bruscos de temperatura, es común que aumenten los resfriados. Y ante eso, muchas personas buscan opciones naturales para combatir sus síntomas, por ejemplo, el llamado jugo antigripal.

Principalmente, se elabora con ingredientes ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes. Si quieres prepararlo en casa, aquí te decimos qué lleva y cuáles son sus beneficios.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar el jugo antigripal?

Guayabas

La nutricionista Karla Leal, en un artículo del sitio de divulgación científica Tua Saúde, explica que esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C, lo que favorece la producción y el funcionamiento de las células de defensa del organismo.

Y por lo anterior, fortalece el sistema inmunológico, mientras que aumenta la capacidad del cuerpo para hacer frente a virus y bacterias.

Naranjas

En un artículo del mismo sitio, la nutricionista Tatiana Zanin señala que la naranja aporta vitaminas A, B, C y ácido fólico, nutrientes que benefician la producción de glóbulos blancos, responsables de la defensa del organismo.

En ese sentido, su consumo también fortalece el sistema inmunológico.

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Limones

El limón contiene limoneno, un compuesto natural con propiedades antibacterianas y antifúngicas que inhiben el crecimiento de microorganismos asociados con afecciones como la gripe, el resfriado o afecciones como la candidiasis.

Jengibre

De acuerdo con información del International Hospital, el jengibre es uno de los ingredientes más populares para aliviar el resfriado común, ello se debe a sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas.

Principalmente, sirve como auxiliar en el tratamiento de dolor de garganta y la congestión nasal. Asimismo, ayuda a expulsar la mucosidad, limpiando limpieza las vías respiratorias.

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Esta institución médica también detalla que su efecto broncodilatador mejora el paso del aire y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Kiwi

Por su parte, el kiwi es una fruta que fortalece el sistema inmunológico gracias a su contenido de vitamina C y carotenoides.

Ambos nutrientes protegen a las células frente a los radicales libres, mejorando la respuesta ante los virus que provocan la gripe y ciertas alergias.

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Dientes de ajo

Si bien es un alimento de sabor intenso, el ajo no puede faltar en el jugo antigripal.

Según la nutricionista Karla Leal, contiene compuestos con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios e inmunomoduladores que benefician el funcionamiento del sistema inmunológico.

Y esos mismos componentes refuerzan las defensas del organismo, además de minimizar los procesos inflamatorios en las vías respiratorias y protegen al cuerpo frente a microorganismos relacionados con infecciones respiratorias.

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Miel

La miel, además de aportar un toque dulce a la bebida, cuenta con propiedades antibacterianas, antioxidantes y calmantes, siendo las últimas las que alivian la sensación de resequedad e irritación en la garganta.

La combinación de sabores dulces, cítricos y frescos hace de este jugo el favorito de muchas personas. Foto: Freepik

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¿Cómo preparar un jugo antigripal?

Si quieres obtener esos beneficios y al mismo acompañar tu desayuno con una bebida rica, te dejamos la receta del jugo antigripal:

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Ingredientes

4 guayabas

4 naranjas

4 limones

4 cucharadas de miel de abeja

2 cucharada de jengibre

2 kiwis

1 diente de ajo

Agua

Procedimientos

Lava y desinfecta las guayabas, las naranjas, los limones, los kiwis, el jengibre y el ajo antes de utilizarlos.

Corta las frutas en trozos pequeños y coloca todos los ingredientes en la licuadora, junto con un poco de agua.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Si prefieres un jugo sin restos de fruta, cuélalo.

Agrega miel de abeja y mezcla hasta integrar.

Consume el jugo de inmediato para que aproveches al máximo sus nutrientes.

Si cuentas con un extractor, te recomendamos retirar previamente las cáscaras y semillas de los limones y las naranjas, así como la piel del kiwi, antes de procesarlos.

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Con pasos sencillos, obtendrás un jugo antigripal rico y nutritivo para la temporada.

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