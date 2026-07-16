La industria del pan y la repostería está viviendo una de las transformaciones más profundas de su historia. Lejos de ser un sector que solo depende de la tradición manual, hoy la tecnología se ha convertido en su mejor aliado.

Bajo este escenario, la 18.ª edición de Mexipan reunirá a más de 280 expositores, competencias internacionales, experiencias inmersivas y espacios de capacitación especializados en el Centro Banamex.

La Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares (Anpropan) eligió para este año el concepto “Los ingredientes del mañana, hoy” como eje conductor para presentar la inteligencia artificial y la innovación aplicada al negocio, mostrar cómo estas tecnologías están transformando los procesos de producción, la personalización de productos, la eficiencia operativa, la experiencia del consumidor y la toma de decisiones.

“La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías ya no son tendencias lejanas, sino herramientas que ayudan a las empresas a ser más eficientes, creativas y competitivas”, señaló Amador Méndez, presidente de la Anpropan.

Durante cuatro días, los asistentes a Mexipan 2026 podrán conocer las últimas tendencias, maquinaria, ingredientes, soluciones tecnológicas y modelos de negocio. Foto: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL

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¿Qué innovaciones habrá en Mexipan 2026?

Consolidada como la feria líder para la industria de la panificación, repostería, chocolatería, helado y pizza en México y Latinoamérica, Mexipan espera reunir a 50 mil asistentes, entre fabricantes, distribuidores, empresarios, emprendedores, chefs y profesionales del sector en un espacio donde la innovación, los negocios y el conocimiento marcarán la agenda de una industria que evoluciona constantemente.

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Laura Martínez, gerente general de Mexipan, informó que uno de los diferenciadores de esta edición es la llegada por primera vez a México de Business Of Baking (BOB), un programa desarrollado en colaboración con Retail Bakers of America.

Su objetivo es acercar a los empresarios y profesionales las mejores prácticas internacionales en rentabilidad, liderazgo, administración y visión estratégica.

La innovación también será sensorial, gracias a la Experiencia Inmersiva Cloud, creada por el chef británico y referente mundial en innovación gastronómica, Graham Mairs.

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Esta propuesta invita a los asistentes a experimentar una nueva forma de entender la gastronomía, a través de la convergencia entre tecnología, diseño, la narrativa, los sentidos y la creatividad, marcando la pauta hacia dónde evolucionan las experiencias culinarias.

Talento y técnica en Mexipan 2026

Las entidades invitadas en esta ocasión serán Tabasco y el Estado de México. El programa del evento se complementará con espacios de actualización y capacitación diseñados para responder a los desafíos actuales de la industria:

A través de Bake Next Summit , líderes, especialistas y referentes del sector compartirán su visión sobre las tendencias en panificación.

, líderes, especialistas y referentes del sector compartirán su visión sobre las tendencias en panificación. 16 masterclasses especializadas, cursos y demostraciones técnicas en panadería, repostería , chocolatería y pizza, impartidas por profesionales como Paco Torreblanca, Graham Mairs, Jesús Cázares, Brandon Téllez y Paulina Abascal, entre otros expertos nacionales e internacionales.

, chocolatería y pizza, impartidas por profesionales como Paco Torreblanca, Graham Mairs, Jesús Cázares, Brandon Téllez y Paulina Abascal, entre otros expertos nacionales e internacionales. El taller “Panadería Artesanal, Panes de Masa Madre con el chef Ricardo García” acercará a los asistentes a nuevas técnicas, ingredientes, procesos y tecnologías que les permitan fortalecer sus conocimientos e impulsar su competitividad.

Asimismo, Mexipan reunirá algunas de las competencias más importantes de la industria, entre ellas:

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La segunda edición nacional del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca , que elegirá al representante mexicano para competir en la final en España.

, que elegirá al representante mexicano para competir en la final en España. La Copa Talento, plataforma dedicada a impulsar a las nuevas generaciones de panaderos y reposteros mediante retos que ponen a prueba su técnica, creatividad e innovación.

La edición 2026 espera reunir a 50 mil visitantes y reafirmar el papel de Mexipan como la plataforma de negocios más importante para esta industria en la región. Foto: cortesía Mexipan

¿Cuánto cuesta la entrada a Mexipan 2026?

El registro para asistir a este encuentro de la industria de la panificación ya se encuentra abierto a través del sitio web oficial: www.mexipan.com.mx. Para planear tu visita, toma en cuenta los siguientes costos y condiciones de acceso:

Acceso general (adultos): 170 pesos (válido únicamente para el área de exposición).

Zona Kids & Teens (cupo limitado): 170 pesos. Este acceso para menores incluye la entrada al espacio y un mandil conmemorativo.

Menores de 3 años: ingresan de manera gratuita.

Con el fin de facilitar la llegada de los visitantes al Centro Banamex, la Anpropan ofrecerá transporte gratuito desde puntos estratégicos de la Ciudad de México:

Estación Auditorio (línea 7 del metro).

Estación Cuatro Caminos (línea 2 del metro).

Además de otras rutas con un costo preferencial para estados de la zona del Bajío, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Puebla, Estado de México, etc., las cuales podrán consultarse previamente a través del sitio oficial del evento, así como los horarios de salida.

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Planea tu visita y aprovecha todas las actividades, competencias, conferencias y experiencias que habrá disponibles en los más de 27 mil m² de Mexipan 2026.

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