Tendencias | 16-07-26 | 14:58 | Actualizada | 16-07-26 | 14:59 |

A una semana de una edición más de la , el organizador del torneo de box más visto de Twitch, Ibai Llanos compartió el primer vistazo al codiciado cinturón oficial que obtendrán los campeones de cada combate.

El próximo sábado 25 de julio, el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, se convertirá en la sede del evento que combina el con el deporte amateur. Asimismo, la transmisión será por medio de Twitch y Youtube a partir de las 11:00 am (hora del centro de México).

En esta edición, el evento contará con la participación de 20 streamers y, entre las peleas que levantarán revuelo en plataformas digitales, se encuentra el duelo de Samy Rivers vs. RoRo Bueno, la leyenda de YouTube "Fernanfloo" contra el streamer español "Yo Soy Plex" y la pelea de Juan Alberto "IlloJuan" y el youtuber David Cánovas Martínez "Thegrefg".

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La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada
La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada

Así es el cinturón que portarán los campeones en La Velada del Año

A través de la cuenta de TikTok, Ibai mostró el cinturón de la Velada del Año 6, una pieza maximalista en color rojo con detalles dorados, que logra diferenciarse a simple vista de los diseños anteriores. Además, será personalizado con el nombre de cada ganador.

Los cinturones de la Velada han ido evolucionando con los años y, cada vez les damos más importancia para que los ganadores se lleven un bonito recuerdo. Este año hemos cambiado un poco para hacerlo diferente, un poco al estilo WWE”, mencionó.

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Otra de las sorpresas que anunció el streamer, fue que los ganadores además de obtener el cinturón, se llevarán un anillo conmemorativo de la pelea, el cual será grabado con sus nombres en vivo durante la transmisión del torneo.

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@ibaillanos

El Cinturón de La Velada Del Año VI.

♬ sonido original - Ibai

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dcs

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