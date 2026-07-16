Un día después de que se revelara que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró la camioneta en la que viajaba el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en busca de drogas, la abogada de la familia descartó que el connacional llevara drogas y dijo que lo que había en bolsitas detectadas en el vehículo es... sal.

Salgado Araujo fue asesinado el 7 de julio por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando viajaba con otras tres personas, incluyendo su hermano, hacia su trabajo, en Houston, Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, dijo que Salgado Araujo intentó embestir al agente y este disparó "en defensa propia".

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Sin embargo, los acompañantes de Lorenzo Salgado, entre los que se encuentra su hermano Víctor, rechazaron esa versión. Los tres fueron detenidos.

El FBI obtuvo una orden judicial para revisar la camioneta, señalando la posibilidad de que el mexicano llevara drogas. El registro se realizó el miércoles, según medios estadounidenses.

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Un agente del FBI aseguró en una declaración jurada que había observado desde el exterior de la camioneta cuatro pequeñas bolsas de plástico con una sustancia blanca de aspecto cristalino.

Tres de ellas se encontraban en la parte central del tablero, entre los asientos del conductor y del pasajero, mientras que la cuarta estaba en el suelo del lado del acompañante, según el documento judicial.

El agente afirmó que, por su apariencia y empaquetado, las sustancias eran “consistentes" con el aspecto de la metanfetamina.

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Sin embargo, Ruby L. Powers, abogada que representa a David Salgado, el hermano de Lorenzo, dijo en una declaración obtenida por NBC News que hasta donde sabe, lo que había en las bolsitas es "sal granulada, que se mezcla con limón y agua para preparar una solución electrolítica casera que utilizan los trabajadores al aire libre bajo el calor extremo de Texas, no metanfetamina ni alguna otra sustancia ilícita".

Subrayó que "una orden de registro no equivale a culpabilidad" y que "una sustancia no identificada no es un narcótico confirmado”.

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Powers detalló que ha solicitado que la sustancia se analice de inmediato “para que se pueda limpiar el nombre” de Salgado. También está pidiendo que Víctor Salgado sea liberado de la custodia de ICE.

Por su parte, Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, dijo a NBC que "según lo que sabemos sobre los pasajeros, no tiene sentido que hubiera drogas en la camioneta". También cuestionó que se haya hecho pública la solicitud de la orden de registro. "Es algo verdaderamente único en mis 20 años de carrera. No es algo que veamos hacer al FBI ni a ninguna agencia federal, especialmente antes de cualquier presentación ante un gran jurado".

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El fiscal consideró "muy importante para el público que esos resultados se den a conocer de inmediato", pero subrayó que sea cual sea el resultado, no tendría "ninguna relevancia en absoluto" respecto a si el uso letal de la fuerza contra Salgado Araujo estuvo justificado.

"Esto es una distracción que realmente no tiene nada que ver con una investigación por muerte", afirmó a la cadena estadounidense.

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