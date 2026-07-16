[Publicidad]
El docente y administrador de la página Noticias Texmelucan, Josué Martínez, fue asesinado la mañana de hoy en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.
De acuerdo con los reportes policiales, sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron a tiros en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.
Los sicarios mataron a la víctima frente a su madre y a su hijo de 13 años, quienes dieron aviso a las autoridades del hecho.
Lee también Panfletos difundidos en Sinaloa, vinculan al agresor del Park Life Paradox con criminales; lo señalan de presuntos nexos con Los Chapitos
Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones; además implementaron un operativo de búsqueda de los responsables.
Las primeras indagatorias, señalan que la víctima –quien era docente, activista social y había participado en temas políticos de su comunidad- recibió amenazas de muerte meses atrás.
[Publicidad]
La región de San Martín Texmelucan sufre de altos niveles de inseguridad relacionada con el huachicol y robo de transporte público.
Van seis periodistas asesinados en 2026; Veracruz concentra la mitad de los casos registrados en el país
LL
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Rommel Pacheco revela cómo México recuperó la Copa México de Clavados
Metrópoli
Construirán colector debajo del Metro, en Calzada Ignacio Zaragoza; es una obra muy compleja que ayudará a la absorción de lluvia: Brugada
Estados
Despliegan operativo aéreo y terrestre en Navolato, Sinaloa; se desconoce si hay personas detenidas
Metrópoli
Alcaldía Benito Juárez atiende socavón en la colonia Del Valle; se originó tras ruptura de la red de drenaje
Al día
¿Qué útiles escolares pide la SEP para el ciclo 2026-2027? Consulta la lista por grado
Espectáculos
¿Correrán a Pati Chapoy y Pedro Sola? TV Azteca se pronuncia ante la polémica de los perrhijos
Espectáculos
Muere MJ, abuela de las Kardashian, madre de de Kris Jenner, a los 91 años
Fútbol
¡Carrusel de técnicos! Ocho equipos de Liga MX estrenarán entrenador en el Apertura 2026