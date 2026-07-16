El docente y administrador de la página Noticias Texmelucan, Josué Martínez, fue asesinado la mañana de hoy en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con los reportes policiales, sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron a tiros en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Los sicarios mataron a la víctima frente a su madre y a su hijo de 13 años, quienes dieron aviso a las autoridades del hecho.

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Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones; además implementaron un operativo de búsqueda de los responsables.

Las primeras indagatorias, señalan que la víctima –quien era docente, activista social y había participado en temas políticos de su comunidad- recibió amenazas de muerte meses atrás.

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La región de San Martín Texmelucan sufre de altos niveles de inseguridad relacionada con el huachicol y robo de transporte público.

Asesinan al periodista Josué Martínez en Puebla. Foto: Especial

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