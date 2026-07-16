TV Azteca anunció que implementará un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a sus equipos corporativos y de producción, luego de la polémica generada por las declaraciones del conductor Pedro Sola sobre los perros.

A través de un comunicado titulado "Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente", la empresa reiteró que la protección y el respeto por los animales forman parte de sus valores institucionales y aseguró que reforzará sus acciones en esta materia.

Además de compartirse en redes sociales, la conductora Pati Chapoy, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Pedro Sola, le dieron lectura a dicho comunicado en el programa "Ventaneando".

"En TV Azteca y Grupo Salinas creemos firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos", señaló la televisora al inicio del documento.

La empresa recordó que durante años ha utilizado sus espacios para visibilizar el trabajo de asociaciones y personas dedicadas al bienestar animal.

"Hemos acompañado a fundaciones, líderes ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la protección y el cuidado de los animales. También hemos documentado casos de maltrato en distintos ámbitos, desde zoológicos hasta hogares, siempre con la convicción de que el cuidado de los animales es una prioridad social", indicó el documento.

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La empresa se pronuncia después de que hace una semana el conductor Pedro Sola comentara en en "Ventaneando" que ante la presencia constante de los perros en espacios como centros comerciales y restaurantes, le daban ganas de lanzarles un pedazo de carne envenenada.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada… o los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo… a los dueños”, expresó.

TV Azteca anuncia capacitación para sus colaboradores

Como parte de las medidas que adoptará tras la controversia, TV Azteca informó que desarrollará un programa interno para fortalecer la cultura de respeto hacia los animales entre sus colaboradores.

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"Este hecho también nos impulsa a fortalecer nuestras acciones. Por ello implementaremos un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a nuestros equipos corporativos y de producción, con el objetivo de reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en cada uno de nuestros proyectos", expresó el comunicado leído por Chapoy.

La televisora también se deslindó de las declaraciones que originaron la controversia y reiteró que no representan la postura de la empresa.

"Expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización. Por ello se ha ofrecido una disculpa pública, asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representaron ese compromiso", señaló.

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Finalmente, TV Azteca reafirmó que continuará respaldando iniciativas relacionadas con la protección animal.

"Nuestro compromiso con la protección animal permanece firme. Seguiremos siendo aliados de los animales", concluyó el comunicado.

El pronunciamiento llega después de varios días de polémica, sobre todo en redes sociales donde se lanzaron contra Pedro Sola , sus comentarios en contra de los caninos generaron una ola de críticas por parte de varios famosos y asociaciones protectoras de animales que derivaron en una disculpa pública por parte del conductor de 79 años.

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La empresa implementará capacitaciones dirigidas a sus equipos corporativos y de producción para fortalecer una cultura de respeto y cuidado hacia los animales.

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