El conductor Pedro Sola se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana gracias a su participación en “Ventaneando”, programa en el que ha estado presente durante más de 30 años.

Su personalidad espontánea frente a las cámaras lo ha llevado a protagonizar desde errores al aire hasta comentarios que generaron reacciones entre los usuarios de redes sociales. Estos son algunos de sus momentos más virales.

La confusión de la mayonesa que se convirtió en un meme

Probablemente el error más recordado de Pedro Sola ocurrió en 2008, cuando realizaba una mención comercial durante “Ventaneando”. El conductor debía promocionar una marca de mayonesa, pero accidentalmente mencionó el nombre de la competencia.

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“¡Mayonesa McCormick! Ay, perdón, Hellmann’s”, expresó el presentador en vivo, sin imaginar que aquellos segundos quedarían grabados en la memoria de los televidentes y que, con el paso de los años, se convertirían en uno de los memes más populares.

Aunque actualmente lo recuerda con humor e incluso él mismo ha bromeado sobre lo ocurrido, Sola reveló que en aquel momento no fue una simple equivocación, pues tuvo que pagar una multa económica por el error.

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Su comentario sobre Yalitza Aparicio tras el éxito de “Roma”

En 2018, Pedro Sola fue señalado en redes sociales luego de hablar sobre Yalitza Aparicio, quien alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la película “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón.

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Durante una emisión del programa de espectáculos, el conductor cuestionó el fenómeno mediático alrededor de la actriz y señaló que no la consideraba una “estrella”, debido a que apenas comenzaba su carrera.

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“Yo no creo que sea una estrella, hizo una película nada más”, comentó Pedro Sola en aquel momento.

Sus palabras generaron críticas de usuarios que defendieron el reconocimiento que Aparicio había conseguido gracias al filme, con el que posteriormente obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

Las críticas a Christian Nodal por sus tatuajes

Otro de los momentos que generó conversación ocurrió cuando el conductor opinó sobre la apariencia de Christian Nodal, especialmente por los tatuajes que el cantante llegó a realizarse en el rostro.

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El presentador cuestionó la decisión del intérprete de regional mexicano de modificar su imagen y aseguró que no entendía por qué había optado por tatuarse la cara.

“Está guapo y se echó a perder la cara con todos esos tatuajes”, expresó.

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El comentario dividió opiniones entre quienes coincidieron con el conductor y quienes señalaron que los cambios físicos eran una decisión personal del cantante.

El comentario sobre los perros que causó enojo en redes sociales

La polémica más reciente ocurrió cuando Pedro Sola habló en “Ventaneando” sobre la presencia de perros en supermercados y centros comerciales, pues aseguró que no estaba de acuerdo con llevar mascotas a estos espacios.

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Sin embargo, la conversación se generó cuando mencionó que daban ganas de aventarles “un trozo de carne envenenada”, una frase que provocó molestia entre usuarios y defensores de animales en redes sociales.

Aunque el presentador ofreció una disculpa pública y reconoció que sus palabras fueron desafortunadas, las reacciones en su contra no han frenado.