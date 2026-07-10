La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se abrirán 300 registros gratuitos para el Medio Maratón de la Ciudad de México, de 21 kilómetros, que tendrá lugar el próximo domingo 12 de julio.

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina convocó a los corredores interesados a estar atentos a las páginas oficiales del Instituto del Deporte de la CDMX, donde se dará a conocer la dinámica para obtener un registro gratuito.

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Se abrirán 300 registros gratuitos para el Medio Maratón de la Ciudad de México, de 21 kilómetros. | Foto: Ilustrativa, archivo, Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

“¿Te quedaste fuera del medio maratón de este domingo? ¡Tenemos grandes noticias! Para que nadie se quede sin vivir la emoción de este gran evento en la Ciudad Más Deportiva, abriremos 300 registros gratuitos más. Mantente muy atento a la página oficial y a las redes sociales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México para asegurar tu lugar”, publicó en su cuenta de X.

En un video, la mandataria dio la bienvenida a los corredores y afirmó que el Maratón y el Medio Maratón “siempre son un éxito en esta gran ciudad”.

¿Te quedaste fuera del Medio Maratón de este domingo? ¡Tenemos grandes noticias!



Para que nadie se quede sin vivir la emoción de este gran evento en la #CiudadMásDeportiva, abriremos 300 registros gratuitos más. Mantente muy atento a la página oficial y a las redes sociales del… pic.twitter.com/gl4I8gc2jq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 10, 2026

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