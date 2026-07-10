La Colección Gelman, con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, María Izquierdo, Rufino Tamayo y más, se volverá a exhibir en México en 2028 en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Así lo anunció Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, en la conferencia de prensa que impartió hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

La noticia llega dos semanas antes de que esta colección privada concluya su exhibición en el Museo de Arte Moderno (MAM) el 19 de julio y parta hacia España, donde será administrada por Fundación Santander.

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“Por protección de patrimonio, (la colección) solamente puede salir por dos años por ley de aduanas”, insistió Curiel de Icaza.

Con respecto al caso del cuadro de Kahlo “Autorretrato con medallón”, que es materia de un juicio de amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación accedió participar para su resolución, Curiel de Icaza comentó que es un tema distinto a la Colección Gelman y que deja ver que el INBAL negó su exportación definitiva. “En ambos casos estamos cumpliendo con la protección y con la vocación de la preservación”, concluyó.

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El colectivo Defendamos la Colección Gelman celebró el anuncio de la exposición en Monterrey en 2028. “Qué bueno que el gobierno por fin escuchó a la sociedad civil”, declaró en un boletín de prensa. Pero el gremio cultural considera que no se resuelve la incertidumbre, pues no se ha transparentado que ocurrirá con este acervo una vez que se exhiba en el MARCO.

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“Por qué es tan difícil para el gobierno decir las cosas claras: ¿Van a reescribir el convenio para darle sustento legal a todos estos cambios? ¿Quién va a cubrir los costos del traslado, de los seguros, del montaje en el MARCO? ¿Van a venir a México las 160 obras de la colección o solamente las 30 que tienen declaratoria de Monumento Artístico? ¿Se van a publicar los dictámenes técnicos que avalan que las obras están en condiciones de realizar todos estos trayectos?”, son algunas de las preguntas que plantea el colectivo.

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