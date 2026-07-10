Por primera vez, todas las pantallas de Times Square en Nueva York se apagaron durante unos segundos el pasado 9 de julio para recrear la jugada más grande de Pokémon Go con cientos de entrenadores Pokémon, en honor a su décimo aniversario.

La icónica escena que cerró el ciclo de éxito del popular videojuego creado en el 2016 y volvió realidad el promocional de aquel entonces, reunió a todo un ejército de entrenadores para derrotar a "Mega Mewtwo" en la plaza neoyorquina.

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Pokemon Go. Foto: Especial

Pokémon Go celebra 10 años y jugadores se reúnen Times Square

El espectacular momento, se volvió viral en redes sociales al captar a cientos de fanáticos de la franquicia sujetando sus dispositivos móviles para sincronizar una jugada conocida como "unity raid” o "incursión masiva" con ayuda de las pantallas.

"A todos los Entrenadores que han formado parte de este viaje: Gracias. Por las amistades, las aventuras, los descubrimientos y los recuerdos (...) Estamos agradecidos de celebrar 10 años increíbles y estamos deseando ver qué nos depara el futuro", se lee en las redes sociales del videojuego.

El evento fue musicalizado por el dúo Loud Luxury, originario de Los Ángeles en una actuación sorpresa para los fans que se congregaron para dar inicio al Pokémon Go Fest 2026, un evento global con activaciones especiales en distintos países.

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Mega Mewtwo Y spotted in Times Square, NYC! 😱 pic.twitter.com/5WsYFssjdy — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 10, 2026

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