En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, inesperadamente en Latinoamérica ha ganado gran popularidad Erling Haaland, el jugador número 9 de la Selección de Noruega, quien con su gran altura e icónica melena, inspiró a la Tigresa del Oriente para componer la versión en español de su porra.

La cantante peruana Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como “la Tigresa del Oriente”, se volvió tendencia en redes sociales al lanzar su versión de la consigna nórdica que resuena en los estadios para animar al delantero.

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La canción de Erling Haaland se convirtió en un fenómeno viral. Foto: EFE

La Tigresa del Oriente lanza versión en español de la canción de Haaland

La intérprete de éxitos virales como “Un nuevo amanecer” y “Frazada de tigre”, se unió a la euforia por Haaland con una nueva versión de la canción del goleador de Noruega.

“No es un humano, es Haaland… Haaland Haaland es de otro planeta, mete muchos goles”, se menciona al inicio del tema.

El video, reúne los mejores momentos del jugador, ediciones hechas por fans e imágenes creadas con Inteligencia Artificial junto a la cantante. Cabe destacar que la peculiar letra hizo que la canción se volviera viral en menos de un día, superando el millón de reproducciones en TikTok.

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