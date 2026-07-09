El motor de búsqueda Google sorprendió a los aficionados del futbol con un homenaje especial al jugador número 9 de la Selección de Noruega, Erling Haaland.

El buscador activó una función secreta, dedicada al delantero de Noruega, un secreto interactivo que ya comenzó a viralizarse entre los usuarios de todo el mundo en redes.

La animación aparece al escribir "Erling Haaland" en el buscador de Google. Junto a la información del futbolista se muestra un pequeño ícono con un gorrito de fiesta.

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Haaland ha causado tema de conversación por su peinado y por las ligas que usa para sujetarlo. Foto: Instagram @erling

Al hacer clic sobre él, la pantalla se llena de vikingos remando en un drakkar, la tradicional embarcación nórdica, mientras de fondo suenan tambores, una referencia al peculiar festejo "Viking Row", que identifica a la Selección de Noruega.

La animación muestra a guerreros vikingos remando en la parte inferior de la pantalla. Los personajes llevan un casco de hierro con cuernos de batalla, sus rostros están ilustrados con la bandera de Noruega y sobre sus hombros portan una capa.

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La función fue lanzada en medio de la destacada participación del atacante noruego en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que Haaland se ha consolidado como una de las máximas figuras del futbol internacional con 25 años.

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Erling Haaland guió a Noruega a su segunda victoria del Mundial 2026 / Foto: Imago7

¿Por qué Google hizo un homenaje?

El homenaje está inspirado en la celebración vikinga que Haaland y sus compañeros realizan tras sus triunfos con su equipo. El gesto consiste en simular que reman un barco mientras el delantero marca el ritmo con un tambor, haciendo alusión a las raíces históricas del país escandinavo.

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La celebración se convirtió en uno de los símbolos del combinado noruego durante esta edición del torneo deportivo y rápidamente ganó popularidad entre los aficionados, por lo que Google decidió convertirla en una experiencia interactiva dentro de su buscador.

¿Cómo activar la animación?

Para ver la animación solo debes seguir estos pasos:

Entrar al buscador de Google desde un navegador o la aplicación .

o la . Escribir en la barra de búsqueda: "Erling Haaland".

Presionar el ícono del gorrito que aparece junto a la información del jugador.

Disfrutar de la animación inspirada en la celebración vikinga del delantero.

Esta es la animación que aparece en el motor de búsqueda de Google. Foto: Captura de pantalla.

Estas funciones ocultas o animaciones especiales de Google se incorporan de manera temporal para celebrar acontecimientos, personajes o fechas importantes.

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El buscador ha dedicado este tipo de homenajes a películas, videojuegos, científicos, deportistas y eventos internacionales, sumándose a la euforia de las tendencias.

En esta ocasión, el protagonista es Erling Haaland, cuyo desempeño con Noruega lo llevaron a convertirse en el más reciente personaje en recibir una de estas sorpresas.

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