El creador de contenido mexicano de 37 años Roberto González Manzo, mejor conocido en redes sociales como HotSpanish, reportó en su cuenta de Instagram que perdió el control de su cuenta de TikTok, con casi 40 millones de seguidores.

El creador dio a conocer este miércoles que la entidad de su cuenta de TikTok fue robada, minutos después de publicar un video en donde anuncia la segunda temporada de su reality show digital "La Mansión VIP", transmitido en YouTube.

De acuerdo con lo explicado por Roberto, la página se mantiene arriba con todos sus videos, no obstante, la cuenta no tiene foto de perfil ni nombre de usuario. "El día de ayer subí un video, que al parecer a una compañía no le gustó", reveló.

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El creador digital anunció la segunda temporada de su reality show digital "La Mansión VIP" en TikTok. Foto: Instagram @hotspanishreal

HotSpanish denuncia hackeo de su cuenta de TikTok

Este martes el creador anunció a través de un video en TikTok, la segunda temporada de La Mansión VIP, cuya primera emisión concluyó en mayo 2026 y donde la empresaria e influencer mexicana Sol León se coronó como ganadora, llevándose un premio de 2 millones de pesos.

En el video, el creador habría lanzado una supuesta indirecta al programa organizado por Televisa La Casa de los Famosos México, ilustrando al equipo creativo del show buscando nuevas ideas para implementar a su formato, incluyendo algunas dinámicas y características usadas por el creador.

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En la representación, el líder del equipo pregunta por nuevas ideas, a lo que los empleados proponen cosas como añadir más creadores de contenido, aumentar el presupuesto, abrir un canal de difusión en WhatsApp, transmitir el show gratis y darle al público la oportunidad de tomar decisiones.

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"Cuando estaba La Mansión, salieron a hablar mal de mí y de mi formato. Decían que no servía, que no estaba haciendo bien las cosas... pero ahora resulta que me entero que sí hubo una junta para agarrar ideas de lo que yo estaba implementando", explicó Roberto a través de Facebook.

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González comentó que está tratando de recuperar su cuenta y aclaró que esta situación no se trata de ninguna estrategia publicitaria. También dio a conocer que ya se puso en contacto con algunos trabajadores de la plataforma, para resolver el problema y recuperar el control de su cuenta con seguidores.

El video ya superó en TikTok el millón de visualizaciones y no pasó desapercibido por los usuarios, quienes mostraron su apoyo al creador. Asimismo, Roberto desmintió los rumores sobre un supuesto sabotaje a la revelación de Karina Torres como habitante. "Yo no soy una persona de jugar sucio", dijo.

"Lo que pasó hoy me hizo entender muchas cosas", escribió el creador de contenido mexicano HotSpanish en redes. Foto: Captura de pantalla (Facebook).

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de La Mansión VIP?

Finalmente, la segunda temporada de La Mansión VIP llegará en noviembre 2026, a la plataforma de YouTube. "Vamos a regresar y vamos a regresar mejor que nunca", sentenció el creador en su cuenta de Instagram.

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Por su parte, La Casa de los Famosos continúa revelando los participantes que formarán parte de la cuarta temporada, que se estrenará el 26 de julio a través del canal de Las Estrellas. Hasta el momento los habitantes confirmados son: Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera.

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