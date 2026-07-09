La industria de la música se encuentra de luto, pues la cantante británica Bonnie Tyler, conocida por hits como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out For a Hero" o "It's a Heartache", falleció la noche del pasado miércoles 8 de julio en Faro, Portugal, a los 75 años.

Su deceso fue anunciado por su familia y equipo a través de un breve comunicado publicado a todas las redes sociales de la cantante, en el que se informó que la intérprete falleció inesperadamente a causa de un problema intestinal por el que se encontraba siendo tratada desde finales de abril de este año.

La familia de la legendaria cantante de la década de los 80 ha pedido privacidad en este momento de duelo por su partida. Asimismo, diversos artistas, celebridades y figuras públicas han expresado su más sentido pésame.

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Esta mañana se informó sobre le fallecimiento de la cantante galesa. Foto; Instagram @bonnietylerofficial

Usuarios rinden tributo a Bonnie Tyler en redes sociales

La huella de Bonnie Tyler quedará por siempre marcada en la industria del entretenimiento, en la memoria colectiva y en la cultura pop, pues sus canciones tuvieron un impacto que trascendió la música.

En plataformas digitales usuarios han dedicado cientos de publicaciones a recordar el legado de la artista galesa.

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Adiós a BONNIE TYLER, dama del rock con una discografía capaz de sacarte del trance de Vecna. Su vídeo para TOTAL ECLIPSE OF THE HEART es un monumento gothic pop dirigido nada menos que por Russell Mulcahy, sus monaguillos-DEMONS aún son trauma infantil. pic.twitter.com/L5ELXP2KnH — Horror Losers (@horrorlosers) July 9, 2026

Diversos internautas destacaron que gracias a la cantante, Shrek 2 nos dio una de las mejores escenas musicales en el cine, pues casi al final de la película el Hada Madrina canta un cover de su canción "Holding Out For a Hero".

Estoy francamente llorando con lo de Bonnie Tyler.



Ella caminó para que el resto pudiéramos tener una de las mejores escenas musicales de la historia del cine. Que en paz descanse porque se lo merece. pic.twitter.com/xJFszNzzFy — Alex D. Salvatore 🦸‍♂️ 🕸️ (@Alexromval) July 9, 2026

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Asimismo, los usuarios destacaron que esa canción ha sido utilizada para musicalizar una gran variedad de películas animadas a parte de Shrek, como "Super Mario Bros: La película" o "Angry Birds 2".

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Los internautas en redes destacan que su voz por siempre quedará inmortalizada en temas exitosos como "Total Eclipse of the Heart".

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También recuerdan que la canción "The Best", popularizada por Tina Turner, es en realidad un cover y Bonnie Tyler es quien la cantó originalmente.

RIP Bonnie Tyler.

Como dato curioso, ella fue la primera que cantó la canción “The Best”, en 1988.

Casi todo el mundo piensa que es de Tina Turner, pero la versión de Tina (que tuvo mucho más éxito) es un cover. pic.twitter.com/XOA9lu4pMR — Iñaki Rincón (@inakirincon) July 9, 2026

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