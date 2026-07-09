La cantante y compositora galesa Gaynor Hopkins, mejor conocida por su nombre artístico Bonnie Tyler y por hits como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out For a Hero" o "It's a Heartache", falleció la noche del pasado 8 de julio a los 75 años de edad.

La noticia sobre su deceso fue confirmada a través de sus redes sociales oficiales. Los familiares de Tyler informaron que la artista falleció inesperadamente en un hospital en Portugal. Agregaron que un comunicado oficial será emitido a la brevedad, sin embargo, pidieron que por el momento se les permita lidiar con los sentimientos de su pérdida.

"La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Empezaremos a emitir un comunicado pronto, pero por ahora piden privacidad para abordar esta tragedia", dice la publicación.

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Esta fue la última publicación a Instagram de Bonnie Tyler

Sin tomar en cuenta la más reciente publicación realizada por el equipo de la cantante en la que se anunció su fallecimiento, su último posteo es una publicación conjunta con Carolyn Harris, una diputada galesa e integrante de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.

En el video, Harris pidió en la sesión llamada "Preguntas de Negocios" del 14 de mayo enviarle buenos deseos y rápida recuperación a la cantante, quien acababa de ser ingresada al hospital por problemas de salud.

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"Bonnie ha sido una voz inspiradora durante generaciones, y sé que la gente a través de Swansea, Gales y más allá estará unida para desearle una recuperación segura y rápida. Mejórate pronto, Bonnie. Realmente eres simplemente la mejor", escribió la diputada en la descripción del contenido.

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No obstante, ya que se reportó que la cantante estuvo hospitalizada desde el pasado 30 de abril, las últimas publicaciones realizadas antes de esa fecha estuvieron dedicadas a promocionar su más reciente canción "One World One Home", la cual fue compuesta para el documental "HOMELESS" que se estrenó en 2025.

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A través de sus redes sociales la artista británica se dedicaba a compartir con sus fans fotos de sus presentaciones y giras, nuevas colaboraciones o participaciones en películas u otros proyectos. También celebraba aniversarios de sus canciones más icónicas o álbumes pasados y compartía antiguas portadas o participaciones con revistas.

Cientos de fanáticos y celebridades ya han acudido a su perfil para lamentar su partida o enviar su más sentido pésame a su familia, como la actriz galesa Catherine Zeta-Jones.

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