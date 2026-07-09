Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron la mañana de este jueves retrasos, marcha lenta y tiempos prolongados de espera en las líneas 8, A, B, 3, 5 y 1.

¿Cuáles son las líneas afectadas?

Línea 8

En la Línea 8, los usuarios señalaron que la marcha de los trenes era lenta pese a que no había gran afluencia en los andenes: “Esta muy lenta la línea 8 y no hay mucha gente en los andenes” y “Garibaldi L8 sigue el tren parado y con las puertas abiertas siendo que NO hay afluencia”.

El STC respondió: “Buen día. Al momento la Línea 8 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes”.

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Línea A

En la Línea A, los pasajeros indicaron retrasos en el trayecto y tiempos prolongados de espera entre estaciones: “¿Por qué la línea A viene tan lenta?, llevamos más de 20 minutos de la Paz a Guelatao” y “La línea A no hay servicio o porque hace base en todas las estaciones y va súper lenta?”.

El STC informó que “se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren”.

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Línea B

Usuarios de la línea B reportaron que los trenes circulaban lento: “Sin lluvia, sin averías y sin afluencia de gente en la línea B dirección Buenavista @MetroCDMX ya van haciendo base en cada estación sin motivo alguno” y “Pues los tiempos de espera en la línea B, rebasan los 8 o 9 minutos, ahorita así está”.

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Línea 3

En la Línea 3, los pasajeros señalaron problemas con la velocidad del servicio y retrasos para abordar: “Otra vez la L3 con problemas de hacer bien su trabajo!” y “Línea 3, lenta. Para salir de indios verdes más de 20 min”.

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Línea 5

En la Línea 5, los reportes indicaron que había problemas con el avance lento de los trenes, saturación de usuarios y falta de ventilación en algunos vagones: “Línea 5 dirección Politécnico lenta haciendo paradas cada rato, vagones atascados de usuarios, ventiladores apagados, retraso 14 minutos” y “Línea 5 dirección Politécnico lenta 067 va muy lento”.

Línea 1

En la Línea 1, usuarios denunciaron falta de circulación constante y retrasos durante el recorrido con dirección a Observatorio: “No hay circulación constante, aquí en la línea 1 dirección Observatorio no se está moviendo el tren desde hace más de 7 minutos” y “La línea 1 está lenta y no reportan nada, ¿qué pasó?”.

LL