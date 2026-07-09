La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 9 de julio se tiene prevista una movilización de la Comuna 420 a las 11 horas, del metro Chilpancingo rumbo a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Solicitan espacios de consumo con seguridad y cultura, así como respeto a los derechos de las personas consumidoras del cannabis.

Vecinos de Ecatepec, Estado de México, realizarán la Tercera Cadena Humana, a las 9:30 horas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defender el derecho a tener agua limpia en las casas de México.

El grupo Lleca Escuchando la Calle se manifestará a las 10 horas en la Secretaría de Gobernación para exigir una mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Gobernación, para tratar lo relacionado con la aprobación de una "Ley Integral Trans", que garantice el acceso efectivo a derechos como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo con derechos, jubilaciones dignas, el libre trabajo sexual y medidas de reparación frente a la explotación.

Lee también Comerciantes del Centro Histórico rematan playeras de la Selección Mexicana; en días pasados, los precios subieron hasta 4 veces

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se reunirá en el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", a las 10 horas, para la conferencia de prensa ante la omisión del Estado frente a las 26 Alertas de Violencia de Género; asimismo informarán sobre las acciones legales emprendidas para exigir el cumplimiento de este mecanismo de protección.

Manifestantes se reunirán en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo a las 11 horas para la mesa de análisis en conmemoración de los 21 años del Movimiento Global Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

[Publicidad]

La Asamblea por el Común y Contra la Guerra se manifestará a las 17:30 horas en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas "Samir Flores Soberanes". Tendrán una asamblea informativa para planear su plan de acción a seguir para continuar las jornadas antimundialistas.

Lee también "México le está dando una lección al mundo como anfitrión": Sectur CDMX destaca impacto del Mundial

La Unidad de Bienestar Cultural Indígena Triqui se reunirá en la Secretaría de Gobierno capitalino para solicitar espacios para la venta de sus artesanías, así como viviendas.

[Publicidad]

mahc/LL