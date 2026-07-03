A partir del próximo 14 de julio, el tramadol, que es un analgésico, sólo será vendido con receta médica, la cual contenga la cédula profesional del médico tratante, derivado de la reclasificación aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Esta medida se implementó con un enfoque preventivo ante el consumo inadecuado de este medicamento opioide, debido a su potencial de dependencia”, indicó dicha dependencia.

El personal de las farmacias deberá sellar las recetas e indicar la fecha y la cantidad surtida. Además, deberá registrar de forma inmediata cada operación en los libros de control correspondientes.

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Opciones para sustituir tramadol

Esta Comisión señaló que con la finalidad de sustituir el tramadol como fármaco para tratar el dolor leve a moderado, existen otras alternativas, como: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y paracetamol.

Por otro lado, existen opciones terapéuticas para el dolor neuropático, como los antidepresivos, entre ellos la duloxetina y la amitriptilina, así como anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina.

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