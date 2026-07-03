La situación jurídica de Gilda Susana Lozoya Austin, acusada de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, será definida el próximo martes 7 de junio.

La hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, pidió a la jueza de control Nora Ileana García Peralta la ampliación del plazo constitucional con el fin de determinar si se le vincula o no a proceso penal por dicho crimen, durante la audiencia de imputación celebrada este viernes.

Lo anterior fue aceptado por la juzgadora.

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En la diligencia que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Lozoya Austin de beneficiarse de los sobornos que el empresario Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México, le dio por la compra a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.

Entre los 54 datos de prueba presentados, los representantes de la FGR destacaron que Ancira Elizondo hizo cinco transferencias por un monto de 3.4 millones de dólares a la empresa "Tochos Holding Limited", de la cual dicha acusada era beneficiada, quien a su vez llevó a cabo dos depósitos a María del Carmen Ampudia para la adquisición de la residencia de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, que benefició a su hermano.

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La audiencia continúa y aún falta el debate acerca de la medida cautelar que se le impondrá a Gilda Susana Lozoya Austin, que podría ser la prisión preventiva justificada o llevar su proceso en libertad condicional.

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