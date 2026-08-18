La justicia argentina realizará el 27 de agosto próximo el juicio de extradición del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en la aduanas marítimas junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, preso en el penal del Altiplano.

Fuentes oficiales del país sudamericano comentaron que la diligencia podría durar uno o varios días y después de la misma, el juez del caso resolverá si entrega o no al contraalmirante para ser presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado México, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En caso de que conceda la extradición, el juzgador comunicará su decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para que se ejecute su traslado a nuestro país en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

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Por el momento, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, se mantiene preso en Argentina en espera de que se defina su proceso de extradición al que fue sometido luego de que abril fuera detenido por las autoridades argentinas.

La defensa del marino, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, informó que el juez del caso no ha recibido ningún tipo de información respecto a una supuesta salida de Argentina de Fernando Farías Laguna.

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Indicó que de ninguna manera, se puede decidir sobre su salida del país sudamericano sin que conste en la causa de extradición, por lo que su proceso de extradición continúa si ninguna novedad.

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