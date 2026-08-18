La diputada local de Morena Elizabeth Mateos propuso un punto de acuerdo para que todas las alcaldías implementen un Grito de Independencia incluyente, a fin de que las personas con discapacidad de la Ciudad de México también puedan participar en las fiestas patrias el 15 y 16 de septiembre.

“Garantizar que las ceremonias del Grito de Independencia y las verbenas populares sean accesibles para todas las personas constituye una acción congruente con los principios de igualdad, inclusión y no discriminación”, señaló la legisladora.

En su documento, señala que los festejos patrios reúnen cada año a millones de personas en ceremonias, verbenas populares, espectáculos culturales y actividades recreativas en todo el territorio nacional. Por ello, agregó, es fundamental que dichos espacios avancen hacia un modelo de celebración incluyente.

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“Estas festividades tienen como propósito fortalecer la identidad nacional, fomentar la convivencia social y preservar las expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva de las y los mexicanos”, subrayó.

La legisladora reconoció que si bien la Ciudad de México ha desarrollado políticas para promover la inclusión, todavía existen obstáculos que dificultan la participación de las personas con alguna discapacidad en actividades públicas, por lo que la accesibilidad a ese tipo de eventos debe considerarse desde su organización, lo que implica que las áreas cuenten con rampas para personas en sillas de ruedas; rutas de movilidad libres de obstáculos, señalización accesible, sanitarios adaptados, personal de apoyo e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

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En este sentido, precisa que en la Ciudad de México hay 114 mil 412 personas con discapacidad auditiva o con dificultades significativas para escuchar, y de ahí la importancia de ampliar la capacitación de servidores públicos y la disponibilidad de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana.

LL