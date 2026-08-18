Pachuca.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales dejó este día una carambola registrada en la autopista Arco Norte, donde estuvieron involucrados tres tráileres, los cuales colisionaron a la altura del kilómetro 92+200, con dirección a Pachuca.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y rescate, luego de que fueran alertados sobre un accidente en la autopista Arco Norte, en el tramo correspondiente al municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde se encontraban involucrados tres tráileres.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esa demarcación dio a conocer que el saldo fue de una persona lesionada, quien recibió atención médica en el lugar.

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Las autoridades hicieron un llamado a los conductores que circulan por esta vía a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, debido a las labores que se realizan en el lugar.

En tanto, el tránsito en la zona resultó severamente afectado, con una importante carga vehicular con dirección a Texmelucan.

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