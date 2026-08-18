[Publicidad]
Pachuca.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales dejó este día una carambola registrada en la autopista Arco Norte, donde estuvieron involucrados tres tráileres, los cuales colisionaron a la altura del kilómetro 92+200, con dirección a Pachuca.
El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y rescate, luego de que fueran alertados sobre un accidente en la autopista Arco Norte, en el tramo correspondiente al municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde se encontraban involucrados tres tráileres.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esa demarcación dio a conocer que el saldo fue de una persona lesionada, quien recibió atención médica en el lugar.
Lee también Autoridades de Mazatlán niegan supuesto secuestro de 10 personas; versión circula en redes sociales
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores que circulan por esta vía a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, debido a las labores que se realizan en el lugar.
En tanto, el tránsito en la zona resultó severamente afectado, con una importante carga vehicular con dirección a Texmelucan.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Mundo
De la Espriella dice que EU tiene la disposición de suspender aranceles por terremoto; agradece ayuda económica
Nación
Va Gabinete de Seguridad por fortalecer transparencia en homicidio doloso y robo de vehículos; publicará reportes diarios
Estados
Carambola de tres tráileres deja un lesionado en Arco Norte; reportan fuerte carga vehicular
Espectáculos
Hilary Duff despide entre recuerdos a Hayden Panettiere: "Recuerdo quedarnos despiertas, charlando y chismeando"
Fútbol
¡Les sudó! Youtubers que atacaron a jugadoras de Cruz Azul Femenil piden disculpas tras posible demanda
Espectáculos
¿Fraude en LCDLFMX? Masad presume compra de 80 mil cuentas de ViX para apoyar a Aarón Mercury
Fútbol
¿Se irá al Olympiacos? Armando González podría dejar a las Chivas para irse a jugar a Grecia
Sexualidad
¿Volví a perder la virginidad? Tuve relaciones después de 8 años y sangré