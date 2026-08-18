Jamal Musiala encendió las alarmas de nueva cuenta en el Bayern Munich. El futbolista alemán volvió a desplomarse en pleno partido, apenas a los cinco minutos de haber entrado de cambio.

El atacante del Bayern Munich ingresó al minuto 61 del encuentro amistoso contra el Heidenheim 1846, pero a los cinco minutos tuvo que dejar el terreno de juego por otro desvanecimiento, tal y como lo sufrió tres días antes.

De inmediato ingresaron las asistencias médicas y los jugadores de ambos equipos rodearon al futbolista de 23 años para cubrirlo de las tomas televisivas y de los celulares.

Musiala pudo salir por su propia cuenta y por ahora el Bayern Munich no se ha manifestado al respecto.

El pasado 15 de agosto, Jamal Musiala también se desmayó en el terreno de juego, durante el amistoso entre el Bayer Munich y el Leipzig.

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⚠️ Depois do golpe de calor que sofreu no sábado contra o RB Leipzig, Jamal Musiala voltou a desabar em campo nesta terça-feira, no amistoso contra o Heidenheim.



pic.twitter.com/kbWvOgYLvP — Bundesliga Insider (@BundesInsider) August 18, 2026

Musiala cayó al césped poco antes del final del encuentro, lo que alarmó a sus compañeros antes de que el personal médico corriera a asistirlo. Atendieron al jugador antes de que uno de ellos aliviara la tensión levantando el pulgar.

Jamal pudo abandonar el campo sin ayuda y bajar por su cuenta las escaleras hacia el túnel de los vestuarios, aunque todavía parecía aturdido.

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Con información de AP