Hace casi 30 años que se filmó la película “Bajo California, el límite del tiempo”, con Damián Alcázar como protagonista, la cual ha sido considerada como una de las mejores en la historia del cine nacional, así que no es raro que ahora haya servido como homenaje para un corto que anda ganando a nivel internacional.

“El último aliento”, dirigido por Octavio Maya, acaba de ganar en el certamen de Beverly Hills y el próximo sábado se presentará en el BiteSize Studios, donde es el único representante latinoamericano.

El corto es protagonizado por Rodrigo Murray, Marco Treviño, Verónica Merchant, Michael y Kevin Ronda, y Ángeles Cruz, contando además con la participación especial de Carlos Bolado, realizador original de “Bajo California”.

“Narra de manera poética el tránsito de un hombre que debe confrontarse con su pasado. La historia está marcada por los ciclos de la vida y por la representación metafórica de la selva chiapaneca, así como por la paradoja moral de un héroe desconocido, inspirado en las teorías del mitólogo Joseph Campbell”, dice Maya a EL UNIVERSAL.

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El BiteSize Studios, conformado por 27 cortometrajes, se efectúa en los estudios de cine y televisión Riverside, escenario de producciones como “Doctor Who”, “Father Brown” y “The Changeling”.

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“Esta historia está basada en un hecho verdadero y guarda, en mi intención como escritor y director, un profundo significado vinculado a las raíces del cine mexicano. Es una película que se decanta en capas y que se inspira tanto en el cine de Werner Herzog como en el de Carlos Bolado, a quien además rendí homenaje con este trabajo”, apunta Maya, también director del corto “Un balón”.

El cineasta destaca que la mayoría de festivales reciben entre 5 mil y 100 mil trabajos de todo el orbe, por lo que quedar en la fase final es complicado y más para una producción independiente como “El último aliento”.

El trabajo aplicó en su momento a los festivales nacionales de Guadalajara, Guanajuato y Morelia, donde no quedó seleccionado.

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El corto es una producción de Euphoria Films México, con el apoyo de EFE México, Sony de México, SoniPro, Terminal, Chemistry y Gobierno de Chiapas, así como con la participación del compositor musical Ryan Amon, conocido por su trabajo en “Collateral”, con Tom Cruise.

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