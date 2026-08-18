El Samsung Galaxy Watch8 Classic White de 46 mm puede ser una de esas compras que vale la pena aprovechar cuando aparece con un descuento considerable en Amazon México.

La promoción resulta especialmente atractiva para quienes quieren llevar en la muñeca un dispositivo que no se limite a mostrar notificaciones.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy Watch8 Classic White?

El Galaxy Watch8 Classic recupera uno de los elementos más distintivos de la familia Classic: su bisel giratorio, acompañado de un diseño de cojín, un botón rápido y una apariencia en color blanco que puede combinar tanto con ropa deportiva como con un atuendo más formal.

Uno de los principales atractivos del Galaxy Watch8 Classic es precisamente su apariencia. El cuerpo de acero inoxidable y el bisel giratorio le dan un aspecto más cercano al de un reloj tradicional de alta gama, pero conservando las funciones inteligentes que se esperan de un smartwatch actual.

El modelo incorpora una pantalla Super AMOLED de 1.3 pulgadas, con resolución de 438 x 438 píxeles y un brillo de hasta 3,000 nits, por lo que Samsung destaca su buena visibilidad incluso en exteriores. También cuenta con protección 5 ATM, IP68 y certificación MIL-STD-810H, características que lo convierten en un compañero pensado para el uso cotidiano y diferentes actividades.

Potencia y almacenamiento para llevar más aplicaciones

En su interior encontramos un procesador de 3 nm de cinco núcleos, acompañado de 2 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Esta combinación permite ejecutar aplicaciones y funciones del reloj con mayor fluidez, además de disponer de espacio para contenido y apps.

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También incorpora Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC y GPS de doble frecuencia L1+L5, una característica especialmente interesante para quienes utilizan el smartwatch durante caminatas, carreras o entrenamientos y quieren contar con un posicionamiento más preciso.

Tu actividad y bienestar directamente desde la muñeca

Otro de los puntos fuertes del Galaxy Watch8 Classic es el apartado de salud y actividad física. El dispositivo puede realizar seguimiento del sueño, frecuencia cardiaca, estrés, composición corporal y otros indicadores mediante Samsung Health.

Entre sus funciones también aparecen Energy Score, seguimiento del sueño, Running Coach, ECG, presión arterial y monitoreo de la frecuencia cardiaca, además de herramientas impulsadas por Galaxy AI que buscan ofrecer información personalizada a partir de los datos registrados.

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Batería para acompañarte durante el día

El Galaxy Watch8 Classic incorpora una batería de 445 mAh. Samsung señala una autonomía de hasta 30 horas con la pantalla Always On Display activada, aunque el rendimiento real puede variar dependiendo de funciones, conectividad y hábitos de uso.