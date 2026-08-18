Un camión cargado de arena volcó cuando circulaba por la avenida Rómulo O’Farrill, en la colonia Parque Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón.

El accidente ocurrió cuando el conductor realizaba una maniobra para dar vuelta, lo que provocó que la unidad perdiera estabilidad y terminara volcada sobre la vialidad.

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Paramédicos acudieron al lugar para valorar al conductor, quien recibió atención médica sin que se reportaran, hasta el momento, personas lesionadas de gravedad.

Servicios de emergencia permanecieron en la zona para realizar las labores de remoción del camión y la carga, mientras se trabajaba para restablecer la circulación.

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JACL/cr