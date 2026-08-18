Luego del hallazgo de dos cadáveres durante los primeros 10 días de agosto, vecinos del Canal Nacional, en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, señalaron que la zona es segura y patrullada de día; sin embargo, por las noches se convierte en un lugar solitario y, han visto, es aprovechada para realizar actividades ilícitas.

Jesús, habitante desde hace varias décadas en la zona del lado de Iztapalapa, dijo que de día hay presencia de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y es común ver a vecinos y deportistas pasar y hacer uso de la zona, pero al caer la noche la gente evita el área por seguridad.

“Ya de noche aquí está muy solo, diría que incluso hace falta iluminación en varias zonas, entonces algunos aprovechan para tomar, drogarse, tirar basura y, pues, con la facilidad de un lugar así, no hay quien los detenga”, comentó.

En las mañanas es común ver a vecinos y deportistas pasar y hacer uso del Canal Nacional, en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa.

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Aseguró que en la zona hay otros problemas como cervecerías y hasta puntos de distribución y venta de droga, pues se ve el arribo de jóvenes.

Mientras, una vendedora que utiliza uno de los puentes que cruza el Canal Nacional, a la altura de la calle Guerrero, indicó que la zona es segura de día, además de que hay vigilancia, pero por la tarde se retira por lo desolado del lugar.

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“De día pasan patrullas y no recuerdo algo como lo que dicen que encontraron hace poco, a personas en el canal, pero de noche aquí ya sólo los que viven y conocen andan tranquilos”, explicó.

Carlos, vecino de la colonia Prado Churubusco, en Coyoacán, afirmó que las áreas verdes alrededor del canal son usadas por personas para consumir alcohol, principalmente por las tardes y noches, pero de día los vecinos pasean sin problemas.

El 2 de agosto fue localizado el cadáver de otro hombre en las aguas del Canal Nacional, en inmediaciones de San Andrés Tomatlán. Una semana después, el 9 de agosto se localizó el cuerpo sin vida de otro hombre en la zona.

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Hace un año, el 6 de agosto, una mujer identificada como Paola fue encontrada sin vida entre las aguas del Canal Nacional.

EL UNIVERSAL solicitó a la alcaldía Coyoacán información sobre las acciones de seguridad e informaron que entre las acciones realizadas en la zona limítrofe están la limpieza del canal, la restitución y/o reparación de luminarias y el mantenimiento de áreas verdes.

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En materia de seguridad se organizan recorridos aleatorios en diversos horarios a lo largo del día. Asimismo, la alcaldía dijo que a raíz de los hechos registrados en las últimas semanas se van a redoblar las acciones de recorridos a bordo de unidades y también pie tierra.

En las mañanas es común ver a vecinos y deportistas pasar y hacer uso del Canal Nacional, en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa.

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“Además, se reforzará la coordinación del trabajo de Escudo Coyoacán con sus homólogos de la alcaldía Iztapalapa. También se realizará un mayor número de recorridos pie tierra para disuadir la comisión de hechos delictivos, especialmente en el horario nocturno.

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“Cabe señalar que en la Ciudad de México, en materia de seguridad, se tiene el registro de esta zona limítrofe como de alta incidencia delictiva por la comisión de hechos al margen de la ley que no sólo son de carácter local o del fuero común, sino también del fuero federal”, dijo la alcaldía.

También se pidió la postura a la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

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