Metrópoli | 17-08-26 | 22:08 |

Un hombre murió y otro resultó lesionado tras un registrado este lunes sobre avenida Tamaulipas, en la colonia Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo BMW negro cuando se registró la agresión. Al lugar acudieron elementos de seguridad y servicios de emergencia.

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Paramédicos atendieron a un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, quien fue diagnosticado sin signos vitales debido a impactos de arma de fuego.

Una segunda víctima, también del sexo masculino, presentó una en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada y se dio aviso a la autoridad ministerial. Personal de Servicios Periciales acudió para realizar el procesamiento del lugar, mientras continúan las investigaciones para y localizar a los responsables.

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dmrr/rmlgv

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