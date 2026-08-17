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Un hombre murió y otro resultó lesionado tras un ataque con arma de fuego registrado este lunes sobre avenida Tamaulipas, en la colonia Santa Lucía, alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo BMW negro cuando se registró la agresión. Al lugar acudieron elementos de seguridad y servicios de emergencia.
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Paramédicos atendieron a un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, quien fue diagnosticado sin signos vitales debido a impactos de arma de fuego.
Una segunda víctima, también del sexo masculino, presentó una lesión por disparo en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
La zona fue acordonada y se dio aviso a la autoridad ministerial. Personal de Servicios Periciales acudió para realizar el procesamiento del lugar, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y localizar a los responsables.
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dmrr/rmlgv
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