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La Gerencia de Obras y Mantenimiento del Metro realizó el desazolve de un cárcamo en la estación Bosque de Aragón, de la Línea B, con la finalidad de prevenir afectaciones a la galería de cableado que se ubica en la parte inferior del andén.
El programa de desazolve de este año incluye labores en galerías de cableado que conducen la electricidad de alta y baja tensión.
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Este desazolve se realizó con el apoyo de un camión tipo vactor para el retiro de lodo, así como el lavado del cárcamo de captación de agua residual.
Mantener libres de agua o humedad las charolas de cableado evitan la corrosión del material aislante, así como posibles cortos eléctricos con consecuencias directas a la operación de los trenes.
Estas acciones forman parte del mantenimiento nocturno a las instalaciones fijas y se realizan aproximadamente de la 1:00 a las 3:00 horas, a contrarreloj, para permitir nuevamente la energización del servicio.
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