Luego de versiones periodísticas en las que se señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR manifestó que la información es falsa.

“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”, detalló la FGR en sus redes sociales.

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