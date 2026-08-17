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San Luis Río Colorado, Sonora. - Un hombre fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la amputación de nariz y labio superior de un joven, tras atacarlo con machete junto con otra persona.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que Gilberto “N”, de 41 años de edad, fue presentado ante un juez por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa, cometido en perjuicio de un hombre de 27 años, en San Luis Río Colorado.
Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2026, entre las 19:40 y 19:50 horas, cuando el hoy vinculado a proceso y otro sujeto presuntamente caminaban por avenida Petunias B, entre calles 46 y 47, de la colonia Solidaridad, portando armas blancas tipo machete.
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En ese lugar, habrían sorprendido a la víctima y comenzado a agredirla de manera conjunta, sin darle oportunidad de defenderse.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió amputación de nariz y labio superior, con exposición de mucosa bucal y ausencia de piezas dentarias frontales, además de heridas lacerantes en la mano izquierda y múltiples lesiones en las regiones lumbar y del hombro derecho.
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De acuerdo con la valoración médica, las lesiones tardan más de 15 días en sanar, ponen en peligro la vida, dejan cicatriz notable y permanente y ocasionan pérdida de órgano, miembro o facultad.
La FGJE refrendó su compromiso de investigar de manera exhaustiva los hechos que atenten contra la vida e integridad de las personas, llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten probables responsables y garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, con estricto respeto al debido proceso, los derechos humanos y la presunción de inocencia.
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