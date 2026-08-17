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Reynosa, Tamaulipas. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aseguró equipos de cómputo y dispositivos especializados presuntamente utilizados para la minería de criptomonedas en un inmueble ubicado en la colonia El Sauz, del municipio de Camargo, Tamaulipas.
Se informó que Agentes de la Policía Investigadora cumplimentaron el mandato judicial como parte de una investigación en curso.
Durante la diligencia fueron detectados indicios que dieron lugar al inicio de una investigación por el probable delito de robo de energía eléctrica y lo que resulte.
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Al interior del domicilio fueron localizados nueve equipos de cómputo especializados, algunos con las leyendas BITMAIN y ANTMINER, así como una computadora portátil, fuentes de alimentación de alta potencia, equipos de red, cableado Ethernet y sistemas de ventilación y extracción de aire.
De los elementos incautados se establece que, por sus características y disposición, los equipos conformaban una infraestructura tecnológica presuntamente destinada a la operación de una granja de minería de criptomonedas.
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Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para la realización de los actos de investigación y dictámenes periciales correspondientes, a fin de establecer su funcionamiento, procedencia y posible relación con otros hechos constitutivos de delito.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrendó su compromiso de investigar los hechos que pudieran constituir delitos, mediante el uso de herramientas tecnológicas, científicas y de inteligencia a su alcance, con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.
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