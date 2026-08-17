Las icónicas esculturas de bronce “Los Pescadores” y “La Pareja de Jarochos”, las cuales habían desaparecido en el puerto de Veracruz, fueron localizadas dentro de una bodega del Parque Ecológico.

Ante ello, autoridades del municipio de Veracruz informaron que especialistas valoran el estado físico de las piezas para posteriormente determinar los trabajos de mantenimiento a a las que serán sometidas.

Una vez que sean restaurados los conjuntos escultóricos, el Ayuntamiento informó que convocará a la ciudadanía para conocer sus propuestas sobre el lugar donde podrían ser reinstaladas y volver a ser apreciadas por las familias y visitantes de la ciudad.

Lee también Detenido por homicidio se fuga bajo custodia de Guardia Estatal Procesal en Chiapas; TSJE aclara que escapó en zona de juzgados

Localizan esculturas “Los Pescadores” y “La Pareja de Jarochos” en Veracruz; serán restauradas. Foto: Especial

La escultura de bronce “Los Pescadores” rinde homenaje a una de las actividades tradicionales que han marcado la identidad de la zona; y “La Pareja de Jarochos”, también conocida como “Los Jarochos”, representa en bronce a una pareja de bailarines con la indumentaria tradicional veracruzana.

La presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, expuso que con estos trabajos se busca recuperar y proteger el patrimonio urbano de la ciudad de Veracruz.

[Publicidad]

En ese sentido, se detalló que la dirección de Espacios Públicos coordina este proceso y también trabaja en la conservación de otras esculturas de la ciudad, mediante el reforzamiento de la estructura y los anclajes de la estatua de Benny Moré, además de inspecciones periódicas para prevenir actos de vandalismo.

Lee también Maru Campos habla del retiro de visa a Andy López Beltrán; “quienes juegan con el crimen organizado juegan con fuego”, dice

Localizan esculturas “Los Pescadores” y “La Pareja de Jarochos” en Veracruz; serán restauradas. Foto: Especial

También se atienden piezas que han sufrido afectaciones, como el Monumento a Cuauhtémoc, del cual se han sustraído elementos de bronce, y la placa del Obelisco a los Héroes Caídos de 1914, que intentaron arrancar, con medidas destinadas a evitar nuevos daños y garantizar su conservación.

[Publicidad]

El Ayuntamiento ha intervenido 18 estatuas y monumentos, además de actualizar y ampliar el registro de 43 piezas ubicadas en el Centro Histórico para incorporar las existentes en otras zonas y contar con un inventario integral que facilite su cuidado en todo el municipio.

LL