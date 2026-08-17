El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, visitó el domingo la localidad de Buenaventura, en el Valle del Cauca, uno de los más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Sin embargo, quedó envuelto en polémica, luego de que se hicieran virales videos donde se le ve repartiendo balones de futbol para los niños.

De la Espriella realizó un recorrido de inspección y dijo que “la instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas”.

También se comprometió a entregar los recursos financieros necesarios para el área de salud, reforzar los equipos médicos, así como el traslado oportuno de los “casos de mayor complejidad” a hospitales con mayor capacidad.

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Colombian President Abelardo de la Espriella has sparked outrage after handing out footballs in an earthquake-hit city where residents said they are still yet to receive urgent aid. pic.twitter.com/RFYpEvYhJp — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 17, 2026

Un video muestra cómo, a su llegada, De la Espriella repartió balones con la leyenda "Firme por la patria", lema de su campaña.

El expresidente Gustavo Petro subió otro video, de un lugareño denunciando el reparto de balones.

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"¿Cuántos millones se gastaron en ponerle un bendito logo a ese balón que está ahí?", cuestiona el hombre. "Mientras tanto, los niños están allá en el hospital, en la clínica. Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación", continuó.

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Confundieron una emergencia humanitaria por terremoto con un partido de fútbol. pic.twitter.com/QP3GQw4SyM — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2026

"¡Se cayeron 26 colegios, 26 colegios!", clamó. "El hospital está colapsado en salud. ¿Cómo es posible que la gente reciba un hijoe... balón con un logo que se gastaron más de mil millones de pesos mientras los niños se están muriendo de hambre?". El hombre consideró que es "mucha miserablesa y un descaro con nosotros".

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En su posteo, Petro, quien no reconoce el triunfo de De la Espriella, escribió: "Confundieron una emergencia humanitaria por terremoto con un partido de futbol".

El terremoto dejó cerca de 290 fallecidos, incluyendo dos mexicanos, más de 4 mil heridos y más de un centenar de desaparecidos, mientras continúan las labores entre los escombros en las zonas afectadas, entre ellas Cali y Pereira.

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Unas 127 mil 557 viviendas sufrieron daños; 26 mil 945 quedaron destruidas y 66 edificios colapsaron. En total, son 450 municipios afectados en 15 departamentos.

De la Espriella subrayó que Buenaventura "no está sola. Hemos enviado, en este momento, más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos" a la localidad.

Añadió que, más allá de atender los daños que dejó el sismo, su gobierno trabaja “para transformar este territorio que ha sido históricamente olvidado por el centralismo. Y lo vamos a hacer a través de la reconstrucción y a través de un sistema de salud resolutivo e integral”.

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