Debido a las fuertes lluvias de este viernes, el río San Buenaventura, ubicado en la alcaldía Xochimilco, se desbordó generando afectación en inmediaciones de la Glorieta de Vaqueritos.

Brigadas de protección civil de la demarcación y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) acudieron a la zona para limpiar el cauce del río.

La Secretaría informó que luego de retirar la basura y troncos acumulados en el cauce, el nivel del agua disminuyó, por lo que se mantiene su monitoreo para prevenir cualquier eventualidad.

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Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco informó que no se registraron afectaciones en viviendas tras el desbordamiento del río San Buenaventura.

“La circulación ya fue restablecida y los trabajos de limpieza continúan para retirar azolve y atender los encharcamientos”, informó.

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La Secretaría informó que luego de retirar la basura y troncos acumulados en el cauce, el nivel del agua disminuyó. Foto: Especial

Afectaciones

La Segiagua informó que los niveles más altos de precipitación en la Ciudad de México se registraron en las estaciones pluviométricas de La Joya, con 57.5 milímetros (mm), en Tlalpan; San Pedro Martir, con 42.75 mm; Planta Abasolo, con 37.25 mm; en Bosque de Tlalpan, con 36.25 mm; E.P. Zacatón: 33 mm en Tlalpan y Estadio Azteca, con 46.5 mm, en Coyoacán.

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El Gobierno capitalino informó que las principales afectaciones se registraron en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, colonia Arenal Tepepan, donde el drenaje se vio rebasado y derivó en un encharcamiento de 250 metros de espejo por 90 centímetros de tirante.

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Asimismo, se reportaron afectaciones a los carriles centrales y laterales de Anillo Periférico con dirección al oriente, donde quedó varado un vehículo por lo que se solicitó la activación de la planta de bombeo que se encuentra en la zona.

Mientras que en el Hospital de Psiquiatría San Fernando del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se desplegaron equipos hidroneumáticos y cuadrillas de atención a emergencias para desalojar el agua acumulada.

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cdm