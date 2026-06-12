La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 12 de junio en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

Además, se actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

En esas demaraciones se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros y caída de granizo, entre las 16:15 de la tarde y las 23:00 horas.

Se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros y caída de granizo, entre las 16:15 de la tarde y las 23:00 horas. Foto: Especial

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr