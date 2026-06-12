"Merlyn", un pequeño pato de la especie pekín americano que se ha vuelto viral por acompañar a su dueña a vender aguas por las calles de la Ciudad de México, fue visto el día de ayer entre aficionados que se reunieron en el Ángel de la Independencia para festejar el triunfo de la Selección Nacional frente a Sudáfrica en la inauguración del Mundial.

En un video difundido a través de redes sociales, se ve al animalito portando la camiseta del equipo tricolor y caminando entre la multitud que se concentró sobre Paseo de la Reforma, por lo que fue apodado como "el pato mundialista".

A pesar de la celebración, el pato "Merlyn" no dejó de trabajar y fiel a su labor, acompañó a Karla, su dueña, y un menor de edad, para ofrecer aguas a los asistentes.

Con ustedes el pato mundialista 🪿🇲🇽 pic.twitter.com/kSCepwABjY — Copa Mundial 2026 (@CMundial2026) June 12, 2026

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¿Quién es "Merlyn"?

El ave, que se ha ganado el corazón de varios internautas, es mascota de Karla, una comerciante de las calles de la alcaldía Cuauhtémoc que se dedica a vender aguas a los sedientos habitantes de la capital.

En su labor, la acompaña "Merlyn", un pato que le fue obsequiado a su hijo tras el fallecimiento de su anterior mascota, llamada "Waffle", por envenenamiento, y quien también acompañaba a sus dueños a vender.

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Todos los días, "Merlyn" parte de la colonia Doctores con destino a las calles de la zona centro de la Ciudad de México con la misión de hidratar a los chilangos. Los curiosos que observaron al pato en su labor diaria fueron quienes se encargaron de hacerlo famoso.

Con información de Juan Carlos Williams.

vr/cr