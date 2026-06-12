Como parte de la cartelera cultural que tiene la Ciudad de México con motivo de la Copa del Mundo 2026, este sábado 13 de junio tendrá lugar el “Desfile Mundialista” que llenará de fútbol y cultura mexicana el Paseo de la Reforma.

El evento busca atraer tanto a capitalinos como extranjeros que visitan la CDMX con motivo de la justa deportiva. Contará con más de mil 600 participantes, 10 carros y 10 comparsas que recorrerán la avenida más importante de la ciudad desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, a partir de las 13:00 horas.

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“¡Prepárense para una celebración futbolera inolvidable! Acompáñanos en el desfile “La pelota vuelve a casa”, un recorrido lleno de color, música, danza y cultura mexicana que celebra la pasión por el futbol desde el espacio público”, invitó este viernes la Secretaría de Cultura local.

🎉⚽ ¡Prepárense para una celebración futbolera inolvidable!!



Acompáñanos en el desfile “La pelota vuelve a casa”, un recorrido lleno de color, música, danza y cultura mexicana que celebra la pasión por el futbol desde el espacio público.



🚩 10 carros alegóricos

🎺 10… pic.twitter.com/kk6gygBfZD — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 12, 2026

¿Qué habrá en el Desfile Mundialista de la CDMX?

El recorrido del Desfile Mundialista será de tres kilómetros en los que los visitantes podrán disfrutar de una mezcla de elementos de las distintas expresiones culturales tanto de México como de la CDMX, por ejemplo, tradiciones de los pueblos originarios y el Día de Muertos, junto con elementos relacionados con el tema del momento: el fútbol.

Habrá homenajes a “héroes mundialistas” que ha albergado la Ciudad de México, como Pelé y Maradona; así como distintos carros alegóricos, con temáticas diversas. Uno de estos carros tratará sobre el juego de pelota con un contingente de 59 danzantes prehispánicos; otro carro alegórico tendrá una ofrenda de muertos dedicada a las leyendas del futbol; habrá una comparsa compuesta por 50 catrinas; un carro alegórico sobre Xochimilco con una trajinera gigante rodante y comparsas de los pueblos originarios de la Ciudad de México con charros, chinelos y tres alebrijes gigantes: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí.

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También habrá comparsas de colibríes, de mariposas monarca y de los trajes tradicionales de cada uno de los estados de la República, además de un carro alegórico “sonidero” con Sonido La Changa.

Para hacer referencia a la época mundialista, habrá elementos relacionados con los otros mundiales de los que México ha sido sede, por ejemplo un globo gigante que recordará a Juanito, que fue la mascota de 1970; un carro alegórico de México 70 con el festejo de Pelé con su sombrero de charro tras ganar la Copa del Mundo; un carro alegórico en reconocimiento a las participantes del Mundial Femenil de 1971; un globo gigante de la mascota del 86, Pique y un carro alegórico de México 86 con Maradona.

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