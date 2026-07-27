Estados | 27-07-26 | 20:11 |

Aguascalientes, Aguascalientes.- Directivos de la empresa Huatai Mould anunciaron una inversión superior a 520 millones de pesos para instalar una planta de producción en el estado, proyecto que permitirá la creación de 250 empleos y fortalecerá la cadena de suministro de la .

Lingsong Zhang, director de Ventas de Shenyang Huatai, detalló que esta inversión contempla la construcción y puesta en marcha de una planta especializada en el diseño y fabricación de moldes de fundición de alta y baja presión, componentes de aluminio y zinc para la industria automotriz, así como herramentales, maquinado de precisión y ensamblaje.

Dijo que la instalación de esta planta forma parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía para fortalecer su presencia en Norteamérica y atender la creciente demanda del sector automotriz en esa región.

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Actualmente, Huatai Mould opera seis plantas de producción en China; la de Aguascalientes será la primera en México y en el continente americano.

La empresa cuenta con presencia comercial en Europa, Norteamérica y Asia. La nueva planta se ubicará en el parque industrial La Aurora, en el municipio de San Francisco de los Romo, y se prevé que inicie operaciones a finales de 2026.

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Luego de escuchar la inversión que harán en tierras aguascalentenses, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN), comentó: “Estamos muy contentos de que estén en Aguascalientes, cuenten con nosotros para que sigan creciendo, porque aquí estamos abiertos a que llegue la mejor tecnología”.

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Consideró que este proyecto fortalecerá la cadena de suministro de la industria automotriz, impulsará la generación de empleo especializado y consolidará a Aguascalientes como uno de los destinos más atractivos para la inversión manufacturera de alta tecnología.

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La mandataria Jiménez Esquivel especificó que la llegada de nuevas empresas internacionales es resultado de las condiciones de competitividad que ofrece Aguascalientes, como su estabilidad económica, seguridad, infraestructura, talento humano y ubicación estratégica.

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“Seguimos trabajando para que más empresas encuentren en Aguascalientes las condiciones ideales para crecer y desarrollarse. Esta nueva inversión representa más oportunidades para nuestra gente, empleos de calidad y una mayor fortaleza para nuestra economía”, agregó.

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La reunión que se realizó en Palacio de Gobierno, donde asistieron Tony Du, gerente de Proyectos de Shenyang Huatai; Jorge Luis Ramírez Hernández, gerente de Planta Aguascalientes; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt).

Así como Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt; Guillermo Reed Frausto, director general de Atracción de Inversiones de la Sedecyt; y Kenta Torres Igei, encargado del Asia Desk de la Sedecyt.

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