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Aguascalientes, Ags.- Una fuga de gas LP de una pipa mientras abastecía un domicilio generó pánico en los habitantes del Ejido Los Pocitos, quienes salieron de sus casas y se alejaron por miedo a una explosión.
Vecinos de la calle Manuel Cardona alertaron a las autoridades de Seguridad Pública que el olor a combustible se expandía por el sector.
Enseguida activaron los protocolos de emergencia con la movilización de elementos de Protección Civil (PC), Bomberos y de las Policías Municipal y Estatal que evacuaron a más de 40 familias que tienen su domicilio cerca del lugar del siniestro.
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José Gabino Vázquez Vega, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que la fuga se suscitó en un vehículo tipo cisterna de gas LP con capacidad de 5 mil litros, de la empresa Central de Gas.
El incremento se registró alrededor a las 9:02 horas de este 21 de julio, en una de las tuberías de suministro del ramal principal, en donde los bomberos realizaron las maniobras de cierre de la válvula hasta controlar la situación con apoyo de personal de mantenimiento de la empresa gasera.
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Paramédicos municipales, de Bomberos, dos tripulantes de la pipa y personal de emergencias fueron valorados en el lugar por la exposición directa al gas LP, sin presentar lesiones ni requerir traslado, aseveró Gabino Vázquez.
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aov/cr
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