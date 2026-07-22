Guanajuato, Gto.- Autoridades de Estados Unidos liberaron el cuerpo del guanajuatense Juan Jairo Coronilla Durán quien presuntamente murió atropellado en una persecución de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para que sea trasladado a San Luis de la Paz, Guanajuato, su tierra natal.

La subsecretaria de Atención a Personas Migrantes de Gobierno del Estado, Susana Guerra Vallejo, dijo que representantes del Consulado en Florida se reunieron este día con Yessica Alamilla López, la esposa de Juan Jairo, para que determine la funeraria para la repatriación del cuerpo.

Susana Guerra señaló que una vez que se precise la funeraria con la que van a trabajar, operaría todo el protocolo de traslado del cadáver a México.

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Gobierno del Estado se hará cargo de los gastos del servicio funerario, así como del apoyo logístico de papeleo y todo lo que implica trasladar un cuerpo, y como parte del apoyo económico se comprará el boleto de avión para que la señora regrese a Guanajuato.

Una vez que la viuda vuelva a la entidad, se platicará con ella de los apoyos que les pueden proporcionar a través de otras dependencias, por ejemplo, el manejo del duelo con sus hijos, en la parte emocional, y también para que pueda salir adelante porque tiene dos hijos menores de edad; con recursos para que tenga un pequeño negocio o incorporarla a un tema productivo.

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Ese respaldo será en una segunda fase, cuando la señora esté más tranquila, ahora está muy triste y abrumada, dijo la funcionaria.

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Investigan circunstancias de la muerte

Susana Guerra informó que aún no se tiene una versión definitiva y oficial sobre las circunstancias de la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán, pero se espera que en cualquier momento el consulado de México en Orlado, Florida, o la Secretaría de Relaciones Exteriores informen de cuál es la situación en este caso.

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Ante el dicho de la diputada local Yesenia Rojas Cervantes, presidenta de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes, respecto a que Juan Jairo murió atropellado en Florida por agentes del ICE, el 14 de julio pasado, la Susana Guerra dijo que se difundió esa situación.

“Sí, se manejó eso y también que la persona corrió en el momento que se presentaba un operativo del ICE y ante la persecución y todo lo que implica, y la violencia que genera la presencia de ICE en un operativo, pues la gente empieza a correr indistintamente a diferentes lados y que fue atropellado también por un automóvil”, agregó.

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El paisano guanajuatense, de 28 años, se encontraba en Estados Unidos desde la última semana de junio con visa de turista y no en calidad de migrante.

La funcionaria señaló que en la investigación de las autoridades del vecino país, se está determinando si efectivamente lo siguieron a él o fue un operativo característico del ICE que van sobre alguna persona en particular y en el camino pues van deteniendo y generando esta violencia de intervención de parte de ellos.

Precisó que el consulado está solicitando ese tipo de respuesta y Gobierno del Estado a esa instancia federal para darle la información a la familia y a la opinión pública.

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