Ciudad Juárez.- El colectivo Memoria, Dignidad y Justicia, presentó esta tarde un mural conmemorativo, por el caso del Crematorio Plenitud, donde fueron encontrados 386 cuerpos sin incinerar el pasado 26 de junio del 2025.

Fueron las familias de las personas fallecidas relacionadas con el caso del Crematorio Plenitud, quienes llevaron a cabo la presentación del mural conmemorativo "Memoria, Dignidad y Justicia por 386".

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el mural es un homenaje a la memoria de las 386 personas que hoy representan el rostro más visible de esta tragedia.

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Colectivo pinta mural conmemorativo por los 386 cuerpos encontrados en el Crematorio Plenitud (22/07/2026). Foto: Especial

“Sin embargo, también simboliza el dolor y la incertidumbre que vivimos más de mil 500 familias, quienes continuamos buscando respuestas y esperamos conocer con certeza el destino de nuestros seres queridos”, señalaron de forma oficial los integrantes del colectivo.

Según dijeron, el mural que se pintó en una barda sobre el Paseo de la Victoria, expresa la preocupación por un proceso de investigación y procuración de justicia que, desde la perspectiva de las familias, no ha respondido plenamente a la magnitud del caso.

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“Consideramos que aún existen interrogantes e irregularidades que deben ser esclarecidas con transparencia y que la sociedad merece conocer. Con este acto buscamos mantener viva la memoria de quienes ya no están, recordar que detrás de cada urna existe una historia, una familia y un proyecto de vida, y hacer un llamado para que este caso no sea olvidado ni reducido únicamente a una cifra”.

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aov/cr