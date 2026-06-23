Chihuahua. - Durante este martes se presentaron los avances que se llevan en la investigación del caso del Crematorio Plenitud, en donde el 26 de junio del 2025 se encontraron 386 cuerpos apilados y sin cremar.

De acuerdo con la información que se dio a conocer este día, a la fecha suman 251 cuerpos identificados de los 386 localizados en el inmueble localizado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

De manera cronológica, Ezequiel Montoya, Coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, informó de las actuaciones realizadas por la Fiscalía, desde las solicitudes de órdenes de aprehensión de los imputados José Luis A. C., quien aparece como propietario del crematorio, así como de Facundo Teófilo M. R., quien laboraba en el lugar y que posteriormente falleció en octubre de 2025, mientras enfrentaban el proceso judicial correspondiente, hasta las solicitudes de ficha roja para lograr la captura de José Luis A. C., a quien se señala como dueño del lugar.

Fiscalía de Chihuahua identifica 251 cuerpos del crematorio Plenitud; faltan 135 por reconocer. Foto: Especial.

Además, Alma Vázquez, Coordinadora General de Ministerios Públicos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, abordó el tema desde la perspectiva de la vista que se dio a la Secretaría de la Función Pública y los Órganos de Control, ante las posibles faltas administrativas de servidores públicos de distintas dependencias en relación a este hecho.

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Alejandra López, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), destacó el apoyo interdisciplinario que se ha brindado a víctimas indirectas de este caso, quienes son familias de los cuerpos localizados, y que ya han recibido atención psicológica y acompañamiento durante todo el proceso de identificación y hasta la entrega del cuerpo de su ser querido, para ser inhumado o cremado según decida.

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Fiscalía de Chihuahua identifica 251 cuerpos del crematorio Plenitud; faltan 135 por reconocer. Foto: Especial.

Al respecto, Héctor Jácome, Coordinador de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte, acompañado por Fernando Solís, encargado del Despacho de la Dirección de Servicios Periciales en el Estado de Chihuahua, explicó los diversos procesos mediante los cuales se ha logrado individualizar los cuerpos y que ya solo falta identificar al 35 por ciento de ellos.

Previo a concluir, Francisco Sáenz, hizo un llamado a quienes hayan contratado los servicios de cremación con las funerarias Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latino Americana, Paraíso o Camino al Cielo, durante el periodo marzo 2022- junio 2025, para que acudan a Servicios Periciales u Ciencias Forenses a tomas gratis de muestras genéticas para cotejar.

Aseguró que la participación ciudadana es fundamental para lograr la identificación de los 135 cuerpos restantes y la restitución digna a sus familiares.

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