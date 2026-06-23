Juchitán, Oax. – Tras señalar que Salina Cruz no puede seguir permitiendo más derrames de hidrocarburos, el presidente municipal del puerto, Daniel Méndez Sosa (PT), exigió a Petróleos Mexicanos (PEMEX), que sustituya ocho kilómetros de ductos dañados.

En entrevista con diferentes medios informativos, el alcalde porteño alertó sobre la contaminación que provocan los derrames petroleros sobre la flora, la fauna, los arroyos, las lagunas, el subsuelo y los veneros. Todo eso es muy grave, asentó.

Méndez Sosa pidió a la petrolera que realice un estudio para cambiar unos ocho kilómetros de ductos, que salen de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y llegan a la Terminal Marítima, pero antes pasan por una serie de colonias.

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Durante este mes, en media docena de colonias salinacrucenses, un ducto de 16 pulgadas derramó combustóleo en calles y solares, se filtró al suelo y PEMEX mostró una reacción tardía para contener el producto y sigue sin remediar los daños, denunciaron las autoridades.

“Los ductos están en pésimas condiciones y presentan escurrimientos”, dijo la directora de Ecología del gobierno de Salina Cruz, Diana González, tras realizar una visita a la zona contaminada por el derrame del combustóleo.

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Creo que esos ductos ya llegaron al nivel de su vida útil y hay que cambiarlos porque no se puede permitir que se siga derramando hidrocarburo que contamina el agua que usa la población, puntualizó el edil.

LL